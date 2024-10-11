Татарстанцев приглашают принять участие в опросе о качестве жизни

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России проходит социологический опрос о качестве жизни населения в регионах. Принять в нем участие могут и жители Татарстана.

В частности, респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с проживанием в республике.

Пройти опрос можно по ссылке.