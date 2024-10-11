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Общество 11 октября 2024 12:55

Татарстанцев приглашают принять участие в опросе о качестве жизни

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Татарстанцев приглашают принять участие в опросе о качестве жизни
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России проходит социологический опрос о качестве жизни населения в регионах. Принять в нем участие могут и жители Татарстана.

В частности, респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с проживанием в республике.

Пройти опрос можно по ссылке.

#опрос #Татарстан #социологический опрос
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