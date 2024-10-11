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Татарстанцев приглашают принять участие в опросе о качестве жизни
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В России проходит социологический опрос о качестве жизни населения в регионах. Принять в нем участие могут и жители Татарстана.
В частности, респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с проживанием в республике.
Пройти опрос можно по ссылке.
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