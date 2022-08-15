Стартовал последний день распродажи от IKEA

Завершается онлайн-распродажа товаров IKEA, предваряющая уход компании с российского рынка. Оформить заказ на сайте компании можно до 20.00 15 августа.

«Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — отмечается на сайте.

В компании заверили, что все покупки, оформленные до финала распродажи, будут доставлены в августе-сентябре, во время, которое было согласовано при заказе.

Ранее стало известно, что компания расширила перечень городов — участников распродажи. В него вошли населенные пункты, в которых нет фирменных магазинов.

IKEA объявила о закрытии магазинов и уходе с российского рынка в связи с проведением спецоперации на Украине, которая была инициирована в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным. При этом дата распродажи несколько раз переносилась, а пользователи, желавшие заказать товар, сталкивались с рядом проблем.