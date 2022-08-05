IKEA расширила число городов — участников распродажи

Зона доставки товаров IKEA, участвующих в распродаже, расширилась на 10 городов, в которых нет ее магазинов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — отмечается в сообщении.

Распродажа уже идет в городах, где присутствует компания: Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.

Напомним, что пользователи столкнулись с рядом проблем при попытке купить товары с сайта. Так, несколько раз распродажа останавливалась из-за «падений» сайта и всевозможных ошибок. Затем IKEA создала электронную очередь для доступа к главной странице. Время ожидания при этом варьировалось от нескольких минут до нескольких часов.

Ретейлер приостановил работу в России 3 марта, а в июне объявил об уходе с рынка и продаже своих фабрик. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.