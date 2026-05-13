Стартовал отборочный этап чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Начался отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

В этом году отборочный этап чемпионата объединит 2,2 тыс. участников из всех регионов России, включая новые территории, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам заместителя Председателя Правительства страны, благодаря этому мероприятию «студенты и специалисты с ограничениями по здоровью смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки, найти единомышленников и работодателей, а главное – увидеть, что у них огромные возможности».

Движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», напомнил Чернышенко.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал «Абилимпикс» полноценной экосистемой поддержки людей с ограничениями по здоровью, объединяющая образование, бизнес и социальную сферу.

«„Абилимпикс“ всегда был больше, чем соревнование по профессиональному мастерству. В движении „Абилимпикс“ каждый может построить индивидуальную карьерную траекторию – от профориентации до стабильного трудоустройства. Мы видим результат: более 93% участников движения находят работу», – отметил министр.

Отборочный этап чемпионата охватит все федеральные округа России. Оценивать мастерство участников будут 735 экспертов из 54 регионов. Первые соревнования состоятся в Санкт-Петербурге и Республике Северная Осетия – Алания. Всего в 15 субъектах Федерации пройдут соревнования по 47 компетенциям.

По итогам отборочного этапа в каждой категории определятся победители, которые получат шанс представить свои регионы в финале. Имена претендентов на победу станут известны в июле.