Казань летом примет чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

В Татарстане создадут организационный комитет по проведению чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Это следует из проекта распоряжения Кабинета Министров РТ, который проходит антикоррупционную экспертизу.





Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для участников СВО пройдет летом в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соревнования пройдут с 26 июня по 1 июля 2026 года на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Чемпионат организован по поручению Президента РФ Владимира Путина от 5 декабря 2024 года.

Мероприятие направлено на комплексную реабилитацию ветеранов СВО, получивших инвалидность, содействие в профориентации и освоении новых специальностей. Проект призван помочь участникам реализоваться в качестве предпринимателей, самозанятых или трудоустроиться на открытом рынке труда.

Соревнования пройдут по более чем 20 компетенциям. Ожидается, что общее количество участников составит не менее 800 человек. Принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета республики.

Возглавит оргкомитет по проведению чемпионата Лейла Фазлеева

Состав организационного комитета

Председатель организационного комитета – Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.

Заместители председателя организационного комитета:

Рамис Музипов , первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан;

, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан; Эмиль Губайдуллин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

Члены организационного комитета:

заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани, курирующий вопросы социальной сферы; Юлия Адгамова , первый заместитель министра культуры Республики Татарстан;

, начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; Елена Демьянова , заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан;

, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан; Роберт Миннегалиев , генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально ориентированных мероприятий «Казань Экспо»;

, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»; Лариса Парфенова , заведующий кафедрой адаптивной физической культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»;

, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»; Евгений Прытков , временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Министерства внутренних дел по Республике Татарстан;

, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан; Алина Сабурская , начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;

, заместитель министра спорта Республики Татарстан; Марат Салихов , директор государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Деревня Универсиады»;

, исполняющая обязанности председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму; Николай Суржко , заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Гузель Удачина , руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Татарстан;

, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; Марат Хисамутдинов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Впервые чемпионат профессионального мастерства для участников СВО прошел в Казани в конце июля 2025 года. В ходе соревнований 259 участников состязались в 15 компетенциях, таких как: «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей» и др. Оценивали участников 75 экспертов. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».