Стартовал очередной сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

Первого сентября начался прием заявок на участие в очередном, шестом сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщает его пресс-служба.

Фестиваль призван объединять театральное сообщество всех регионов ПФО. Он является самым масштабным театральным проектом в округе, который в прошлом сезоне привлек уже более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет работы проекта его охват увеличился в три раза.

Традиционно участие в фестивале могут принять любительские детские (в возрасте от 6 до 17 лет включительно) и молодежные (в возрасте от 18 до 35 лет включительно) театральные коллективы из субъектов Федерации, входящих в Приволжский округ.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф — с помощью кнопки «Подать заявку». Просматривать и оценивать постановки будет региональное экспертное жюри, включающее театральных деятелей, лидеров мнений в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций, связанных с культурой. Предусмотрены два этапа регионального отбора: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).

В финал выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов ПФО. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, и на их основании будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, разместят на сайте театральноеприволжье.рф (во вкладке «Финалисты»), их можно будет просмотреть свободно.

Сохранены традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Имена лауреатов объявят 27 марта следующего, 2025 года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля и постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или на получение целевых грантов на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты, победившие в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Инициатива нацелена на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение лучших театральных традиций.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, Правительство Удмуртской Республики и органы власти других регионов, входящих в округ.

В прошлом сезоне «Театрального Приволжья» участники из Татарстана заняли призовые места. Позднее в Казани побывал теплоход проекта «ГИТИСфест.Театральное Приволжье».