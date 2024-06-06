Стартовал набор волонтеров на День молодежи в Казани

В Казани стартовал набор волонтеров на День молодежи, который пройдет 29 июня в экстрим-парке «УРАМ». Для подачи заявки на участие необходимо зарегистрироваться по ссылке. Принять участие могут все желающие старше 16 лет. Организаторы планируют привлечь более 100 волонтеров.

Волонтеры будут помогать в навигации и регистрации гостей, функционировании площадок на территории экстрим-парка и соревновательных объектах. Для волонтеров будут организованы экипировка, питание, верифицированные часы и благодарственные письма, сообщает Минмолодежи РТ.

Площадки праздника начнут свою работу в 10 утра. Завершится самый масштабный фестиваль лета праздничным концертом в 22.00. Как ранее сообщал «Татар-информ», ключевой темой Дня молодежи в Казани станет Год семьи.