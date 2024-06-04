Ключевой темой Дня молодежи в Казани станет Год семьи

Казань традиционно присоединится к празднованию Дня молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня. Основной площадкой проведения фестиваля в городе станет экстрим-парк «УРАМ». А его ключевая тема приурочена к Году семьи. Площадки начнут свою работу в 10 утра, завершится самый масштабный фестиваль лета праздничным концертом в 22.00.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что различные активности пройдут для молодых людей во всех районах и городах Татарстана. «В этом году ключевая тема фестиваля приурочена к Году семьи в России, основной посыл – объединение разных поколений. Фестиваль станет настоящим семейным праздником», – сказал он, добавив, что занятие по душе на площадке фестиваля смогут найти и молодежь, и взрослые.

Фестиваль объединит площадки по восьми тематическим линиям:

«Вместе с креативом»: выступление творческих молодых людей, мастер-классы, открытые микрофоны от лидеров мнений

«Вместе со знаниями»: образовательные лекции и мастер-классы

«Вместе с новым»: мастер-классы по блогерству, зоны для создания контента и работы с соцсетями

«Вместе со своим делом»: маркеты молодых предпринимателей, акселератор от Росмолодежь.Гранты

«Вместе с Родиной»: партнерские мероприятия и акции

«Вместе с карьерой»: карьерные консультации, ярмарка вакансий, собеседования, презентация профессиональных карьерных конкурсов и проектов

«Вместе с активным образом жизни»: контесты, мастер-классы, показательные выступления, турниры и чемпионаты

«Вместе с добром»: волонтерские акции, зоны добровольческих проектов и организаций

В рамках спортивной программы на фестивале запланированы соревнования по самокату, воркауту, стритболу, роликам, паркуру, волейболу, теннису и джиу-джитсу, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ. Также на площадке экстрим-парка «УРАМ» пройдет чемпионат России по BMX и чемпионат Республики Татарстан по баскетболу 3х3.

На фестивальной площадке будет работать маркет, где молодые предприниматели смогут презентовать свои бренды и продукцию. Чтобы принять участие, необходимо до 14 июня включительно подать заявки на официальном сайте Дня молодежи.

Финалом фестиваля станет концертная программа и выступление музыкального хедлайнера. Локальные артисты также смогут принять участие в концертной части программы, для них открыт open-call. Подать заявку можно также включительно до 14 июня на сайте фестиваля.

Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, по предварительной регистрации сайте деньмолодежи2024.рф. Там же будет публиковаться основная программа фестиваля. Также вся актуальная и подробная информация будет размещаться в социальных сетях – Telegram-канале «День молодежи | Татарстан» и странице во «ВКонтакте» «Молодежь Татарстана».

Регистрации на спортивные соревнования в соцсетях экстрим-парка «УРАМ»: https://t.me/uramextremepark | https://vk.com/urampark.

День молодежи в Казани проводится при поддержке Росмолодежи, Правительства РТ и Минмолодежи республики.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.