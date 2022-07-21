Стартапы на базе искусственного интеллекта смогут получить гранты до 4 млн рублей

Разработчики продуктов на основе искусственного интеллекта смогут получить гранты до 4 млн рублей в рамках программы «Старт» от Фонда содействия инновациям. Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Национальные приоритеты».

Отбор проектов, которые могут рассчитывать на получение финансовой поддержки, проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Национальные проекты в России реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина и охватывают все основные направления стратегического развития страны.

«Грант фонда — это не только возможность для инициативных предпринимателей получить деньги на создание стартапа. Это десятки российских продуктов на основе искусственного интеллекта, которые уже в следующем году появятся на рынке и смогут использоваться гражданами и предприятиями для решения повседневных задач — от получения персональных рекомендаций по улучшению состояния здоровья до интеллектуальных систем контроля качества изготовления деталей и работы станков, мониторинга животноводческих ферм», — заявила замдиректора фонда содействия инновациям Павла Гудкова.

Претендентов на получение гранта будут отбирать по следующим направлениям: компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта. Подать заявку можно до 29 августа 2022 на сайте https://online.fasie.ru. С подробными условиями участия можно ознакомиться здесь.

Напомним, в апреле 2022 года Правительство выделило на поддержку российской IT-отрасли более 21 млрд рублей. 14 млрд из них направили на повышение максимальных размеров грантов на реализацию инновационных проектов.