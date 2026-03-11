Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стартапы подали 1,3 тыс. заявок на участие в Российском венчурном форуме, который пройдет в Иннополисе и Казани с 8 по 10 апреля этого года. Об этом сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев на пресс-конференции в ТАСС.

«Отмечу, что в этом году кратно выросло количество заявок от стартапов на участие в выставочной и деловой программе форума. На сегодня подано более 1,3 тыс. заявок, в экспозиции примут участие свыше 150 проектов, а всего 210 стартапов примут участие в питч-сессиях. Международный трек будет представлен 25 иностранными стартапами», – рассказал Галиев.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил, что суммарно за все годы участниками РВФ стали свыше 30 тыс. человек. От стартапов получено в общей сложности более 6 тыс. заявок, а примерно 1 тыс. стартапов стали участниками экспозиции.

«Совокупная выручка участников – свыше 49 млрд рублей, а подтвержденные инвестиции на площадке – более 2 млрд рублей», – пояснил президент АН РТ.