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Старшеклассники из Лисичанска и Рубежного окончат школу в Елабуге
Сегодня полсотни одиннадцатиклассников из Лисичанска и Рубежного отправились в подшефный регион, чтобы завершить среднее образование и подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена в Елабуге.
Отправка детей стала возможна благодаря поддержке Правительства Татарстана, Министерства образования республики и вице-премьера Евгения Варакина.
Подростки будут обеспечены всеми необходимыми условиями – комфортным жильем, питанием и одеждой. Специально для них разработана программа, позволяющая адаптироваться к новым условиям жизни вдали от родителей и дома.
45 юных лисичан и пять старшеклассников из Рубежного намерены повторить путь своих сверстников-земляков, которые в 2023 году отправились на учебу в Елабугу, с успехом окончили одну из лучших местных школ и поступили в российские вузы, большинство из которых расположены в Татарстане.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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