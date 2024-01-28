Старшеклассники из Лисичанска и Рубежного окончат школу в Елабуге

Сегодня полсотни одиннадцатиклассников из Лисичанска и Рубежного отправились в подшефный регион, чтобы завершить среднее образование и подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена в Елабуге.

Отправка детей стала возможна благодаря поддержке Правительства Татарстана, Министерства образования республики и вице-премьера Евгения Варакина.

Подростки будут обеспечены всеми необходимыми условиями – комфортным жильем, питанием и одеждой. Специально для них разработана программа, позволяющая адаптироваться к новым условиям жизни вдали от родителей и дома.

45 юных лисичан и пять старшеклассников из Рубежного намерены повторить путь своих сверстников-земляков, которые в 2023 году отправились на учебу в Елабугу, с успехом окончили одну из лучших местных школ и поступили в российские вузы, большинство из которых расположены в Татарстане.

Фото: «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.