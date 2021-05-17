Старшеклассникам 175-й гимназии Казани продлят время экзаменов ОГЭ и ЕГЭ на полтора часа

Учащиеся 9-х и 11-х классов казанской гимназии № 175 получат дополнительные 1,5 часа для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Это будет сделано в рамках мер реабилитации от стресса после трагедии, произошедшей здесь 11 мая. Об этом на деловом понедельнике в казанском исполкоме сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Ризванов напомнил, что в прошедшие выходные проводились собрания с родителями учеников 175-й гимназии. В дискуссии принимали участие глава Минобразования РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, представители министерств и ведомств, а также психологи. Ключевым вопросом встречи стала реабилитация учеников школы.

«Для нас крайне важно, чтобы они смогли преодолеть стресс и спокойно закончить этот учебный год. Для этого мы внесли изменения в план занятий. <...> Учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на полтора часа», — сообщил Ирек Ризванов.

По его словам, дополнительное время к экзамену получат и ученики 11-х классов. Продолжительность ЕГЭ для них вырастет так же на 1,5 часа.

«Учащимся 9-х и 11-х классов будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов», — резюмировал Ризванов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 17 мая учащиеся подвергшейся нападению казанской гимназии № 175 вернулись к занятиям. Ученики 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение в школе № 174, где для них выделен целый блок.

