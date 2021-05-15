«Отдельные классы, свои учителя и охрана Росгвардии»: как будет учиться школа №175 Казани

Занятия будут вести учителя 175-й гимназии

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в 175-й гимназии, возник вопрос, каким образом детям продолжать учебу. После совещания с родительским и педагогическим сообществом, администрациями школ было принято решение, что 9-е и 11-е классы гимназии № 175 продолжат учебу в очном формате на базе школы № 174», — сообщил представителям СМИ заместитель начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов.

Ахметов пояснил, что уже через неделю для выпускников прозвенит последний звонок, поэтому для них целесообразно сохранить очную форму обучения и качественно подготовить к государственной итоговой аттестации.

«Для учащихся 175-й гимназии в 174-й школе был выделен целый блок. Дети будут заниматься в отдельных классах со своими коллективами. Их будут обучать свои же учителя, то есть 175-й гимназии. Для детей здесь будет работать психологическая служба МЧС», — отметил он.

Для тех, кто откажется от очного обучения, будет предложена дистанционная или смешанная форма учебы. Для учащихся организуют консультации учителей по отдельным предметам.

В трех 9-х классах гимназии № 175 обучаются 86 человек, в одном 11-м классе — 28 человек. Пострадавших среди них нет.

По информации Управления образования Казани, для учащихся 1–4-х, 5–8-х и 10-х классов планируется организовать дистанционное обучение. В четырех первых классах учатся 123 школьника. Для них по желанию родителей, которым дома невозможно организовать присмотр и дистанционное обучение, могут быть организованы дежурные классы в школе № 171.

«Из первых классов 175-й гимназии будет сформирован один сборный класс. На данный момент опрашиваем родителей об их желании — продолжить обучение в очном формате или в дистанционном», — подчеркнул Ахметов.

Он добавил, что если родители школьников 2–8-х и 10-х классов выскажут пожелание об организации очного обучения, то «будут рассматриваться различные варианты, в том числе присоединение этих детей к классам 174-й школы».

По словам собеседника журналистов, выпускники гимназии № 175 отпразднуют последний звонок в 174-й школе. «Ровно через неделю, 22 мая, прозвенит последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов, — сказал он. — Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов 175-й гимназии прозвенит в этой школе, не в родных стенах».

Ахметов уточнил, что вопрос о том, в каком формате будет проходить праздник, пока не обсуждался. «Будет ли это общий праздник, либо отдельно каждая школа, 174-я и 175-я, проведет, пока не знаем», — заметил он.

В казанской гимназии № 175 обучаются 1036 учеников в 39 классах с 1-й по 11-ю параллели. В школе № 174 учатся около тысячи детей.

174-й школе для усиления мер безопасности предоставили сотрудников Росгвардии

Замдиректора по воспитательной работе школы № 174 Резеда Харисова рассказала, что после трагедии в Казани в образовательной организации усилили меры безопасности. Школе предоставили двух сотрудников Росгвардии.

«Они работают с 7.00 до 20.00. И будут здесь находиться до окончания учебного года. Весь коллектив еще раз прошел инструктаж, который провели сотрудники Росгвардии. На нем отрабатывали действия администрации школы, педагогического коллектива, учеников», — сообщила она.

По словам Харисовой, 174-я школа оснащена арочной металлорамкой, магнитным ключом, у охранника имеется ручной металлоискатель и тревожная кнопка. Кроме того, тревожные кнопки находятся на вахте и в кабинете у руководителя учебной организации. По периметру школы установлены семь видеокамер, еще 11 видеокамер расположены в здании.

«Школу охраняет честное охранное предприятие. Охрана обеспечивается из внебюджетных средств, — отметила замдиректора. — В день, когда мы узнали о трагедии в 175-й школе, в первую очередь оповестили родителей. Детей отпускали домой только к родителям или законным опекунам».

«Безопасность в школе — это комплекс мер, как технических, так и организационных»

Замначальника Управления образования Казани Альберт Ахметов подчеркнул, что «посторонние не могут войти в 174-ю школу». «Для родителей есть тамбур, чтобы укрыться от дождя и холода. Они могут ожидать своих детей там», — заметил он.

«Безопасность в каждой школе — это комплекс мер, как технических, так и организационных. Все эти моменты должны работать слаженно. В каждой школе должны быть система оповещения, громкоговоритель, система контроля управления доступом, видеокамеры, кнопка тревожной сигнализации, автоматическое оповещение о пожаре и так далее. Педагоги проходят курсы, тренинги, с детьми отрабатываются эти моменты», — проинформировал Ахметов.

По его словам, в 175-й гимназии все было организовано правильно. «То есть директор при первых сигналах объявила по громкой связи о том, что необходимо закрыть классы. Учителя закрыли классы. На наш взгляд, это спасло многие жизни. И мы оцениваем действия педагогов и администрации гимназии как героические. И это не только наше субъективное мнение, к такому же мнению пришло и руководство страны», — заявил собеседник журналистов.

При этом он констатировал, что тот комплекс мер, который был ранее принят, «не уберег детей 175-й гимназии от вооруженного нападения». «Данная проблема существует, и она касается не только казанских школ, но и всех школ нашей страны. И здесь необходим комплексный подход в решении этого вопроса. Эту проблему признали на самом высшем уровне. И Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить единую концепцию по безопасности общеобразовательных учреждений. Мы надеемся, что к новому учебному году уже будут внесены какие-то изменения», — сказал Ахметов.

Он добавил, что одна из задач воспитательной работы в школе — выявление детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях, с которыми отдельно работают психологи.

Фото: Владимир Васильев