Правительство Курской области опровергло сообщения о боях на территории региона

Правительство Курской области заявило, что украинские военные не пересекали границу с Россией, сообщения об обстреле позиций ВСУ касались их расположений в Сумской области. Так в правительстве прокомментировали сообщение губернатора Романа Старовойта о стрельбе в одном из районов.

«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие», – написал сегодня Старовойт в своем телеграм-канале.

Во многих информационных каналах его слова истолковали неверно, отмечается в телеграм-канале правительства региона. «Украинские военнослужащие не входят в зону ответственности Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами. Граница находится под надежной защитой наших военных и пограничников», – говорится в сообщении.

Ранее в Курской области, как и в других приграничных регионах России, власти бессрочно установили высокий уровень террористической опасности.