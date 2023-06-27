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Старинный обряд проведут на празднике «Валда Шинясь» в Татарстане
Старинный обряд «Шити сюконяма» («Поклонение солнцу») проведут на республиканском празднике «Валда Шинясь» в Тетюшском районе Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков.
«Обряд обязательно будет проведен с выходом на родник Кереметь — это святой источник, куда ходят многие люди», — сообщил спикер.
В прошлом году обряд был возрожден и проведен впервые спустя полвека. Он проводится на рассвете. С первыми лучами солнца бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь: хлеб, блины, яйца, пирог, мед, квас — и выходит на перекресток.
На перекрестке собираются ее подруги-односельчанки, все вместе они идут на родник Кереметь — это святой источник, место моления местных представителей мордвы-мокши. Моления здесь проводились на протяжении нескольких веков, с тех пор как в 1648 году образовалось село Кильдюшево. Уже тогда родник был широко известен.
Всего в этом году на празднике «Валда Шинясь» ожидается около 3 тыс. гостей и участников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мордовские этноколлективы дадут концерт на празднике «Валда шинясь» в Татарстане.
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