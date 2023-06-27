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Общество 27 июня 2023 12:45

Мордовские этноколлективы дадут концерт на празднике «Валда шинясь» в Татарстане

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Мордовские этноколлективы дадут концерт на празднике «Валда шинясь» в Татарстане

На празднике «Валда шинясь» в Тетюшском районе Татарстана состоится выступление мордовских этноколлективов, которые порадуют зрителей самобытными костюмами и народными напевами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков.

«Мы пригласили три профессиональных ансамбля из Республики Мордовия. Это государственный ансамбль „Умарина“, в составе которого приедут более 50 человек, а также фольклорные коллективы „Морама“ („Песня“) и „Вармава“ („Мать ветра“)», — пояснил спикер.

Театрализованный пролог к мероприятию порадует зрителей хореографическими композициями и познакомит с мордовскими мифологическими персонажами и эпическими героями.

На сцену также выйдут самодеятельные творческие коллективы из районов Татарстана и соседних регионов.

«Ждем более 15 коллективов из Татарстана, Ульяновской области, Чувашии, Мордовии», — заметил чиновник.

#валда шинясь
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