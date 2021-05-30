В Чистополе во время дорожных работ обнаружен старинный фрагмент мощеной мостовой

В Чистополе во время проведения работ по благоустройству территории под слоем асфальта обнаружен фрагмент мощеной мостовой предположительно конца XIX — начала XX века. Об этом сообщил в своем Instagram Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

На данный момент специалисты решают вопрос проведения историко-культурной экспертизы территории. Они определят ценность брусчатки и возможность ее включения в список выявленных объектов археологического наследия.

Кроме того, рассматривается вопрос внесения изменений в проектную документацию по благоустройству территории. Один из вариантов предусматривает музеификацию обнаруженного фрагмента старинной площади. Цель — сделать его свободным для обозрения жителей и гостей Чистополя, дать людям возможность напрямую прикоснуться к историческому наследию города.

Директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» подтвердил факт обнаружения ценной находки.



«Да, действительно, фрагмент мощеной мостовой был обнаружен во время работ на центральной площади, правда, несколькими днями ранее. В этом году город будет отмечать 240-летие. Идет активная подготовка к этому событию», — поделился он.



Чистополь — географический центр Татарстана, до революции он был вторым по величине городом Казанской губернии. К 2025 году его ждет преображение. Банк развития стран БРИКС еще в 2018 году поддержал инициативу развития исторического центра города и одобрил выделение на эти цели 40 млн долларов.

11 объектов культурного наследия из комплекса Чистопольского музея-заповедника, один в ведении местного исполкома и еще семь памятников архитектуры для поддержания регенерации исторической среды будут отреставрированы по программе БРИКС.

К этому моменту будет также обновлена набережная и реконструирован речной причал, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».