Чистополь готовится отметить в августе 240-летний юбилей

Город Чистополь, старинная часть которого обладает статусом исторического поселения федерального значения, отметит в этом году свое 240-летие. Событие анонсировал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.



«Мы поздравляем наших коллег, что проект Всероссийского пленэра «Старинный Чистополь. Возрождение» был поддержан на уровне Фонда президентских грантов. Нас радует, что пленэр выходит на новый, более масштабный уровень именно в год 240-летия города. Наши музейные площадки будут предоставлены для проведения художественных выставок и этого пленэра, и для дальнейшего сотрудничества с Союзом художников РТ», – сказал он.



Чистополь является географическим центром Татарстана, до революции он был вторым по величине городом Казанской губернии. К концу XIX века город стал крупным центром торговли зерном, в годы войны 1941 – 1945 годов сюда были эвакуированы многие известные авторы Союза писателей СССР, в том числе Борис Пастернак и Марина Цветаева.



Облик тихого старинного малоэтажного города ощутимо меняется последние несколько лет. Множество домов было расселено по программе ветхого жилья, целые квадраты исторической застройки утрачены. К 2025 году Чистополю предстоит ощутимо преобразиться. Банк развития стран БРИКС еще в 2018 году поддержал инициативу развития исторического центра города и одобрил выделение на эти цели 40 млн долларов. Одиннадцать объектов культурного наследия из комплекса Чистопольского музея-заповедника, один в ведении местного исполкома (здесь будет библиотека) и еще семь памятников архитектуры для поддержания регенерации исторической среды будут отреставрированы по программе БРИКС.



К этому моменту будет также обновлена набережная и реконструирован речной причал. Если сейчас за сезон, как отметил Печенкин, город принимает около 70 круизных судов, то после обновления инфраструктуры речного вокзала предполагается увеличить их количество в 2–2,5 раза.

