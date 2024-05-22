Старинные платье и икона: династия Артемьевых показала реликвии в финале «Эхо веков»

Победителем в номинации «За поддержку семейных традиций» на VI республиканском фестивале «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» стала семья Артемьевых из Лаишевского района Татарстана. На конкурсе, который прошел сегодня в театре Г.Камала, династия представила уникальные семейные реликвии.

Семья Артемьевых на протяжении 200 лет из поколения в поколение бережно передает по наследству по женской линии платье, которое носила еще прапрапрабабушка Евдокия.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

«Евдокия – первая жена моего прадеда Михаила Андреевича», – рассказала «Татар-информу» участница фестиваля Елена Артемьева.

На сегодняшний праздник в легендарном платье коричневого цвета пришла племянница Елены – Ирина Арьемьева. Еще семья хранит старинную икону Николая Чудотворца, которой около 150 лет. Изображение выполнено в сложной технике на деревянной основе. Семья считает, что икона приносит удачу и служит оберегом.

«Наши предки были церковными крестьянами. Сегодня в России отмечают день Николая Чудотворца, я и сама родилась в этот день», – сказала собеседница.

За победу в номинации «За поддержку семейных традиций» семья получила премию в размере 100 тыс. рублей. В церемонии награждения принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организатором VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» выступает Государственный комитет по архивному делу. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 10 тыс. человек или более тысячи семей из муниципальных районов и городов республики. В этом году участниками фестиваля стали 157 семей.

Напомним, в России 2024-й по поручению Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. Как отмечалось в указе, подписанном в ноябре 2023 года, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.