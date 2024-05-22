Рустам Минниханов на фестивале родословной: Эти семьи служат примером для нас

Финал VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» прошел сегодня в Татарском академическом театре им. Г. Камала в Казани. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Шесть замечательных семейных династий из разных уголков Татарстана в холле здания представили свои генеалогические древа, а также семейные реликвии и национальные блюда, приготовленные своими руками. Семьи выступили на сцене с концертными номерами, презентовали свои родословные.

«Это прекрасный, очень красивый праздник. Без нашей истории у нас нет будущего. Сегодня мы увидели прекрасные семьи, которые служат примером для всех нас», – сказал Минниханов в своем выступлении перед собравшимися в зале участниками конкурса.

Он поблагодарил организатора конкурса – Госкомитет РТ по архивному делу и всех участников.

«Мы и дальше будем опираться на наши семенные ценности», – подчеркнул Минниханов.

Фестиваль родословной прошел в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, и имеет особое значение. Это уникальное событие, подобных которому нет в России. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 10 тыс. человек, более тысячи семей из муниципальных районов и городов республики. В этом году участниками фестиваля стали 157 семей, а это более 3,5 тыс. человек.

Фестиваль прошел в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский. В финале выступили победители предыдущих этапов - семья Артемьевых из Лаишевского района, семья Гаязовых из Балтасинского района, семья Гиниатуллиных из Авиастроительного района Казани, семья Каримовых из Черемшанского района, семья Кашаповых из Менделеевского района и семья Тимариных из Тетюшского района.

Все они подготовили красочные визитные карточки своих команд, включающие концертный номер и презентацию родословной. Каждая семья интересна по-своему. Семейная история Гаязовых из Балтасинского района насчитывает 13 поколений. В этой семье сохранились воспоминания об одном из родоначальников рода – Тукае (Такашке), жившем в 17 - начале 18 века. Их предки занимались пчеловодством, это семейное дело ведется уже на протяжении 400 лет, а также были плотниками и строителями, торговали, занимались сельским хозяйством, а в свободное время – рукоделием.

Семья Артемьевых из Лаишевского района на протяжении 200 лет из поколения в поколение бережно передает по наследству платье, которое носила еще прапрапрабабушка. Еще семья хранит старинную икону Николая Чудотворца.

Семья Гиниатуллиных из Авиастроительного района Казани собрала уникальную коллекцию 18 старинных самоваров. Самый древний самовар 1896 года. Также семья готовит вкуснейшее лакомство – талкыш калеве по рецепту бабушек.

По итогам конкурса первое место заняла семья Гаязовых, второе – семья Кашаповых и третье – семья Тимариных. В 2024 году организаторы ввели новые номинации. Звания «Трудовая династия» удостоена семья Гиниатуллиных, за «Поддержку семейных традиций» наградили семью Артемьевых, а «Семьей мира» стала семья Каримовых. За первое место семья получила премию в размере 200 тыс. рублей, за второе - 170 тыс., а за третье - 150 тыс. рублей. Победители специальных номинаций получили по 100 тыс. рублей.