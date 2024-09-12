Старинные игры, уличный кинопоказ и концерт ждут жителей Лаишево в День города

Город Лаишево 9 сентября отметил 467-летие со дня основания. Торжества по случаю Дня города и 97-летия Лаишевского района состоятся в субботу, 14 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Праздничная программа развернется на нескольких площадках — на Соборной площади, в киногородке «Семрук» и в экстрим-парке на улице Кошевого, который в этом году стал обладателем I Всероссийской парковой премии в номинации «Парк года. Малые города».

Так, с 11 до 13 часов в киногородке «Семрук» пройдут выставка учащихся Лаишевской детской школы искусств «Знакомые места Лаишево» и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству — речь пойдет о росписи на камешках. Также музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина представит фотовыставку по сериалу «Зулейха открывает глаза», съемки которого проходили именно здесь.

С 13.30 до 15.30 в экстрим-парке жителей и гостей Лаишева ждет культурно-спортивная программа, включающая настольный теннис, перетягивание каната, стритбол, веселые старты, мини-футбол и дартс. Принять участие в соревнованиях можно будет всей семьей.

С 15.30 начнется празднование на Соборной площади. Тут откроются интерактивные площадки с развлекательными программами, торговые павильоны и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Для самых маленьких гостей предусмотрены аттракционы, батуты и карусели.

Лаишевцы и гости города смогут поучаствовать в традиционных русских настольных играх: бирюльках, ладье, мельнице, тавлеях. Кроме того, можно будет попробовать себя в старинных русских ремеслах: резьба по дереву, лозоплетение, ткачество и гончарное мастерство. После прохождения всех игр можно получить сувенир города.

В 16 часов состоится официальное открытие праздника с театрализованным прологом, церемонией награждения и поздравлениями гостей.

Позднее, в 18.20, будет организован уличный показ фильма «Мой любимый чемпион». Завершит праздничный субботний вечер выступление кавер-группы BamBeat в 20.20 и трибют-шоу «Руки вверх» в 21.30.