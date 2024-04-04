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Экстрим-парк в Лаишево стал обладателем I всероссийской парковой премии
Экстрим-парк по улице Кошевого в Лаишево одержал победу на I Всероссийской парковой премии. Он признан лучшим в номинации «Парк года. Малые города», написал в своем телеграм-канале Институт развития городов.
Решение создать площадку для безопасного и комфортного отдыха местных жителей было принято после благоустройства набережной и пляжа «Камское море». Ежегодно территория принимает порядка 20 тысяч туристов, что ранее приводило к ее перегрузке. Проект был реализован в период с 2020 по 2022 год. С этого времени экстрим-парк превратился в центр активной жизни города.
На его территории расположены детский и взрослый памп-треки, скейтпарк, велосипедные и прогулочные дорожки, площадки для игр в стритбол и волейбол, многофункциональная и детская площадки, а также площадь с навесом, амфитеатр.
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