Старейшина татар Узбекистана предложил переименовать улицу Баумана в честь Шаймиева

Председатель Шуры татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин предложил переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь Шаймиева. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар.

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«В Казани каких только улиц нет. Кирпичная, Силикатная. Центральная улица носит имя никому не известного Баумана. Я предлагаю переименовать улицу в честь Минтимера Шаймиева. Есть же в Грозном улица Путина, в Казани — Назарбаева. Я надеюсь что прогуляюсь по улице Шаймиева», — заявил спикер.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран.

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и участников VIII съезда и поздравил их с 30-летием создания ВКТ.