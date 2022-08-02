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Татарский мир
2 августа 2022  11:35

Старейшина татар Узбекистана предложил переименовать улицу Баумана в честь Шаймиева

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Председатель Шуры татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин предложил переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь Шаймиева. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани каких только улиц нет. Кирпичная, Силикатная. Центральная улица носит имя никому не известного Баумана. Я предлагаю переименовать улицу в честь Минтимера Шаймиева. Есть же в Грозном улица Путина, в Казани — Назарбаева. Я надеюсь что прогуляюсь по улице Шаймиева», — заявил спикер.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран. 

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и участников VIII съезда и поздравил их с 30-летием создания ВКТ.

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