Путин: ВКТ проводит большую работу по сохранению языка и уникальной культуры татар

Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и участников VIII съезда Всемирного конгресса татар и поздравил их с 30-летием создания ВКТ. Телеграмму на пленарном заседании зачитал заместитель Премьер-министра РТ — председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

«С удовлетворением отмечу, что Всемирный конгресс татар, объединяющий татарские национально-культурные организации во многих регионах России и зарубежных странах, встречает свой юбилей значимыми успехами, — сказал Владимир Путин. — В тесном взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями он проводит большую, содержательную работу, направленную на сбережение родного языка, развитие древней, уникальной культуры татарского народа, воспитывает у молодежи приверженность традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости».

Президент отметил, что представители татарского народа выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество и демонстрируют выдающиеся достижения в различных сферах.

Владимир Путин подчеркнул, что государство и в будущем продолжит уделять приоритетное внимание вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, проживающего в стране, — как важной и неотъемлемой составляющей историко-культурного наследия нашей Родины. Он обещал, что все востребованные просветительские, информационные проекты, программы и инициативы по созданию культурных и образовательных центров получат поддержку.