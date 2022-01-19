Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

Умер самый старый мужчина на планете — испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Старожилу было почти 113 лет, сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день», — отмечается в сообщении.

Рекордсмен попал в книгу Гиннесса в сентябре прошлого года, когда достиг возраста 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне в 1909 году. Как он признавался, из-за небольшого роста — 150 см — он не был призван на фронт в годы гражданской войны в Испании. После этого он основал собственное производство обуви и начал поставлять ее солдатам.

У долгожителя семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

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