В Минске умер старейший в мире Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ветерану Великой Отечественной и советско-финской войн было 105 лет, сообщает ТАСС.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны, — заявили в пресс-службе Минобороны республики. — Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь».

Василий Мичурин был награжден золотой звездой Героя СССР в 1940 году — во время советско-финской войны. Великую Отечественную он встретил в Минске, где учился в военно-политическом училище. Участвовал в освобождении Гомеля, Слуцка, Старых Дорог и Кобрина, дважды был награжден орденом Красной Звезды — за взятие Барановичей и бои в Польше. Был участником штурма Кенигсберга, за который получил орден Отечественной войны II степени, еще раз награждался им за взятие Берлина.

Затем Мичурин был направлен в Чехословакию, где сражался против крупной немецкой группировки, которая не желала капитулировать. «Только 13 мая для нас наступил мир», — вспоминал в интервью агентству ветеран.