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Общество
4 ноября 2021  12:58
Надежда Гордеева

Рустам Минниханов поздравил уроженку Атнинского района Сююмбике Гафарову со столетием

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Президент Татарстана Рустам Минниханов по телефону поздравил уроженку Атнинского района республики Сююмбике Гафарову со столетием. Сейчас долгожительница проживает в Магнитогорске. 

«Вчера, 3 ноября, моей маме исполнилось 100 лет. И вот Рустам Нургалиевич поздравил ее с таким юбилеем, пожелал здоровья и долгих лет жизни. Мама когда-то с ним виделась на Конгрессе татар, они даже сфотографировались», — рассказала ИА «Татар-информ» дочь Сююмбике Мухаметзяновны Флера. 

Как сообщили в пресс-службе Президента Татарстана, во время телефонного разговора Рустам Минниханов отметил, что Сююмбике Гафарова принадлежит поколению россиян, которые пережили тяжелые годы репрессий и испытания военного времени, активно участвовали в восстановлении страны после войны. 

Сююмбике Гафарова родилась в деревне Новые Шаши (Яна Шашы) Атнинского района. В 1931 году ее семью раскулачили и сослали в Сибирь. До Великой Отечественной войны она работала учительницей, а затем трудилась в совхозе. 

#долгожительница #рустам минниханов
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