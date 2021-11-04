Рустам Минниханов поздравил уроженку Атнинского района Сююмбике Гафарову со столетием

Президент Татарстана Рустам Минниханов по телефону поздравил уроженку Атнинского района республики Сююмбике Гафарову со столетием. Сейчас долгожительница проживает в Магнитогорске.

«Вчера, 3 ноября, моей маме исполнилось 100 лет. И вот Рустам Нургалиевич поздравил ее с таким юбилеем, пожелал здоровья и долгих лет жизни. Мама когда-то с ним виделась на Конгрессе татар, они даже сфотографировались», — рассказала ИА «Татар-информ» дочь Сююмбике Мухаметзяновны Флера.

Как сообщили в пресс-службе Президента Татарстана, во время телефонного разговора Рустам Минниханов отметил, что Сююмбике Гафарова принадлежит поколению россиян, которые пережили тяжелые годы репрессий и испытания военного времени, активно участвовали в восстановлении страны после войны.

Сююмбике Гафарова родилась в деревне Новые Шаши (Яна Шашы) Атнинского района. В 1931 году ее семью раскулачили и сослали в Сибирь. До Великой Отечественной войны она работала учительницей, а затем трудилась в совхозе.