Станислав Галиев: «Ротация Квартальнова? Может, он реально видел в этом что-то нужное»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в интервью «Татар-информу» рассказал о работе с бывшим главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым. По словам хоккеиста, в сыгранных звеньях хоккей более эффективный, чем при постоянной ротации.

«При Квартальнове я играл в большинстве, но мало. То есть не мог раскрыться полностью, как показал это в "Динамо". Всегда хочется, конечно, большего, но тяжело… Квартальнов – хороший человек, тренер, у него хорошая тактика. Даже иногда жалко, что с такими командами он так и не выиграл Кубок Гагарина.

А про его ротацию я был наслышан перед его приходом в "Ак Барс". Может быть, он реально видел в этом что-то нужное. Может, тренеры видели, что мы тратим много энергии, выжимали из себя всё, и через пару матчей нужен отдых. Мне тяжело рассуждать, это надо у самого Квартальнова спрашивать. Претензий у меня к нему не было, только некоторые вопросы, почему так, а не иначе.

Мне кажется, любому игроку так легче играть, когда ты постоянно с одним партнером. Получается такая "химия", знаешь, где он будет ждать передачу. Понимаешь его сильные и слабые стороны. Так намного легче, а главное – эффективнее взаимодействовать на льду уже в матчах», - заявил Галиев нашему корреспонденту.

Также он заявил, что серьезных претензий в свой адрес от Квартальнова не слышал и признался, что не знает, почему тренер ставил его в 3-4 звенья.

«Я думаю, у каждого тренера к любому игроку есть в какой-то момент претензии. Систематических вопросов, я думаю, ко мне не было. Почему я играл в 3-4-х звеньях? Я не знаю. А в плане критики – я считаю, полезно, когда тебя критикуют», - сказал Галиев.

Напомним, что Станислав Галиев уже выступал за «Ак Барс» и стал лучшим снайпером плей-офф 2018-го года, который завершился третьим Кубком Гагарина в истории казанского клуба.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию большого интервью со Станиславом Галиевым.