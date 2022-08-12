Станислав Галиев о российском футболе: «Не смотрю, скучно, не трачу на это время»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в интервью «Татар-информу» раскритиковал российский футбол и объяснил, почему предпочитает смотреть матчи еврокубков, чемпионатов мира и Европы.

«Футбол, гольф, волейбол – все игровые виды спорта люблю. Российский футбол? Я не смотрю. Не трачу на это время. Больше люблю еврокубки смотреть, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы.

Я в последний раз ходил на футбол, когда второй год в Казани играл. Матч был "Локомотива" с кем-то. Я уйти хотел, скучно было. Пусть они не обижаются, мне комфортнее по телевизору смотреть», - заявил хоккеист нашему корреспонденту.

Сегодня казанский «Ак Барс» проведет третий товарищеский матч летнего межсезонья против «Витязя» в Балашихе. Начало встречи в 17:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию большого интервью со Станиславом Галиевым.