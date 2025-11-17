Станция метро «Дубравная» возобновит работу 18 ноября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Станция метро «Дубравная» в Казани возобновит работу досрочно – 18 ноября с 06:00. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Движение поездов на линии будет восстановлено в полном объеме и будет осуществляться в штатном режиме. В будние дни в утренние и вечерние часы пик по линии будут курсировать 11 составов, интервал движения составит 5 минут 3 секунды.

Напомним, «Дубравная» была временно закрыта с 3 ноября из-за работ «Казметрострой» в рамках строительства первой очереди второй линии Казанского метрополитена.