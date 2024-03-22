Стало известно, за что арестован глава учебного центра противопожарной службы в РТ

Как стало известно «Татар-информу», начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Среди того, что ему вменяют, фигурируют присвоение и растрата денежных средств. Кроме того, большие вопросы у следствия возникли по поводу того, что Мансур Кантемиров раздавал личные поручения тем, кто получал в его центре дополнительное образование.

Ранее мы сообщали, что суд отправил начальника центра под домашний арест до 28 апреля.