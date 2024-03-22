В Татарстане арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы

Как стало известно «Татар-информу», в Казани арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова.

По предварительной информации, Кантемирова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил начальника центра под домашний арест до 28 апреля.