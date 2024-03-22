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В Татарстане арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы
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Как стало известно «Татар-информу», в Казани арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова.
По предварительной информации, Кантемирова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил начальника центра под домашний арест до 28 апреля.
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