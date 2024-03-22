news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 марта 2024 12:24

В Татарстане арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы

Скопировать ссылку

Как стало известно «Татар-информу», в Казани арестовали начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова.

По предварительной информации, Кантемирова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил начальника центра под домашний арест до 28 апреля.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2