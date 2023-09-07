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Появилась программа выступлений хедлайнеров на фестивале «СоТворение» в Казани
8 и 9 сентября в Казани пройдет масштабное событие — Международный музыкальный фестиваль «СоТворение». На площадке возле Центра семьи «Казан» нон-стоп выступят артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции. Подробную программу представила мэрия столицы республики.
Открытие намечено на 8 сентября в 14.00. В этот день на сцену выйдут:
- 14.05 — «Школа рока»;
- 14.20 — OYME (Россия);
- 14.50 — Rehmat-e-Nusrat (Индия);
- 15.20 — «Комсомольск» (Россия);
- 15.50 — Дживан Гаспарян-младший (Армения);
- 16.25 — Drunk Band (Китай);
- 17.00 — «Мураками» (Россия);
- 17.35 — Артур Исламов (Россия);
- 18.10 — Vieux Farka Toure (Мали);
- 18.45 — Петр Налич (Россия);
- 19.25 — Nomfusi (ЮАР);
- 20.05 — Алексей Архиповский (Россия);
- 20.50 — Therr Maitz (Россия).
9 сентября:
- 14.00 — открытие фестиваля;
- 14.05 — «Школа рока»;
- 14.20 — Juna (Россия);
- 14.50 — Хуун-Хуур-Ту (Россия);
- 15.20 — Gauga (Россия);
- 15.50 — Jukebox trio (Россия);
- 16.20 — Joаo Selva (Бразилия);
- 16.55 — «Космонавтов нет» (Россия);
- 17.30 — Антоха МС (Россия);
- 18.05 — DaWangGang (Китай);
- 18.40 — Найк Борзов (Россия);
- 19.20 — The Hatters (Россия);
- 20.05 — No Land (Турция);
- 20.45 — «Кино» (Россия).
Также мэрия Казани проинформировала, что вечером 9 сентября метро Казани будет работать в усиленном режиме.
Международный фестиваль соберет команды из восьми стран мира. Ожидается выступление 150 артистов.
«Название раскрывает суть фестиваля: „СоТворение“ — это сотворчество, которое произойдет в течение двух фестивальных дней, это большой музыкальный форум», — подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в событии примут участие более 100 тыс. гостей со всей России и зарубежья.
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