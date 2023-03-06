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Власти Казани рассказали, во сколько обошелся ремонт новой лыжной базы в Мирном
Ремонт после ливней, из-за чего размыло трассы летом 2022 года на новой лыжно-биатлонной базе в Мирном, был произведен по гарантии, поэтому бюджет проекта не был увеличен. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Казани Ленар Гарипов.
«Общий бюджет объекта составил более 1,2 млрд рублей. Дополнительно не было вложено никаких средств. У нас есть строительные гарантии на пять лет. Поэтому застройщик сам провел все работы в рамках этих обязательств», – сообщил собеседник.
Напомним, что летом прошлого года на лыжно-биатлонной базе в Мирном трассу размыло после проливных дождей. При этом, учитывая высокую стоимость объекта, в СМИ и соцсетях многие недоумевали, почему так произошло. С тех пор объект так официально и не открылся, однако, по словам Гарипова, там уже давно проводятся тренировки и сборы. Церемония открытия запланирована на 12 марта.
Собеседник агентства заверил, что все работы на объекте выполнены на 100% и все неполадки устранены.
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