Власти Казани рассказали, во сколько обошелся ремонт новой лыжной базы в Мирном

Ремонт после ливней, из-за чего размыло трассы летом 2022 года на новой лыжно-биатлонной базе в Мирном, был произведен по гарантии, поэтому бюджет проекта не был увеличен. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Казани Ленар Гарипов.

«Общий бюджет объекта составил более 1,2 млрд рублей. Дополнительно не было вложено никаких средств. У нас есть строительные гарантии на пять лет. Поэтому застройщик сам провел все работы в рамках этих обязательств», – сообщил собеседник.

Напомним, что летом прошлого года на лыжно-биатлонной базе в Мирном трассу размыло после проливных дождей. При этом, учитывая высокую стоимость объекта, в СМИ и соцсетях многие недоумевали, почему так произошло. С тех пор объект так официально и не открылся, однако, по словам Гарипова, там уже давно проводятся тренировки и сборы. Церемония открытия запланирована на 12 марта.

Собеседник агентства заверил, что все работы на объекте выполнены на 100% и все неполадки устранены.