«Лучше, чем в Финляндии»: Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном откроют олимпийские чемпионы

Церемония открытия лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный в Казани состоится 12 марта. В ней предполагается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина, президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. После официальной части состоится шоу-гонка «Олимпийские надежды», где ученики казанских спортивных школ выступят вместе с лучшими лыжниками России и олимпийскими чемпионами, среди которых Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и другие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин.

«Открытие лыжно-биатлонного комплекса в Мирном состоится 12 марта. Пройдет большая шоу-гонка, в которой примут участие наши прославленные чемпионы и известные лыжники. Что касается планов на объект, то мы планируем обсуждать с Еленой Вяльбе перспективу проведения там крупных Всероссийских соревнований», – отметил спикер.

Начнется день с квалификационных заездов, где более 150 воспитанников спортшкол Казани поборются за право выступить в одной команде с известными лыжниками. Затем 11 утра пройдет сама церемония открытия, а в 11:40 буден дан старт основным заездам. Первыми на трассу выйдут женщины, а в 12:25 состоится командный спринт среди мужчин. Затем все желающие смогут получить автографы прославленных спортсменов, рассказал управляющий делами Федерации лыжных гонок РТ Денис Блохин.

«Наша гонка будет проходить в формате смешанного командного спринта, где звезда вместе с воспитанниками спортивных школ смогут вместе пробежать дистанцию в один километр. Мы рассчитываем на большое количество гостей. Для них будут организованы активности, лотереи и розыгрыши», – добавил он.

Для зрителей вход будет свободный, а до самого комплекса будет ходить дополнительный шаттл для зрителей, сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Казани Ленар Гарипов.

«Шаттл до лыжно-биатлонной базы будет курсировать от остановки на улице Давликеевская. Причем на него могут сесть как участники, как и зрители», – пояснил он.

По сути, церемония является только официальным открытием, тренировки и соревнования на базе проводятся уже с прошлого года. Так, свои сборы там провела мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата России, двукратная чемпионка Универсиады Алия Иксанова. По ее словам, трасса не уступает лучшим мировым и прекрасно подходит для подготовки спортсменов.

«Для профессионалов база подходит идеально. Я там каталась как на лыжах, так и летом на роллерах. Большое преимущество в Мирном – это закрытая территория, то есть лыжникам не мешают туристы и любители покататься на санках. У нас не хуже, чем в Финляндии и даже лучше», – поделилась спортсменка.

