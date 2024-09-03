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Общество 3 сентября 2024 14:06

В РЖД назвали необходимое число рабочих для строительства ВСМ в России

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В среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России будет нужно около 39 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД на Восточном экономическом форуме.

«38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — сказано в материалах. Отмечается также, что создание сети высокоскоростных магистралей является частью Транспортной стратегии страны.

Ранее проекты строительства пяти ВСМ были одобрены Президентом России Владимиром Путиным. В марте РЖД спланировало очередность их строительства: после ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, ВСМ до Казани будет построена до 2036 года.

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