В РЖД назвали необходимое число рабочих для строительства ВСМ в России

В среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России будет нужно около 39 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД на Восточном экономическом форуме.

«38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — сказано в материалах. Отмечается также, что создание сети высокоскоростных магистралей является частью Транспортной стратегии страны.

Ранее проекты строительства пяти ВСМ были одобрены Президентом России Владимиром Путиным. В марте РЖД спланировало очередность их строительства: после ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, ВСМ до Казани будет построена до 2036 года.