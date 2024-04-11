Фарит Ханифов: Когда начнется строительство ВСМ Москва – Казань – открытый вопрос

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Коридор, по которому пройдет ВСМ Москва – Казань, известен, но когда начнется строительство – открытый вопрос. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

Работа по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Казани возобновляется, рассказал глава Миндортранса.

«Проектирование части дороги Москва – Казань выполнено. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. 11-й и 12-й этапы проходят по территории Татарстана и частично по Чувашии. Проекты по ним готовы. Ждем своей очереди по схеме финансирования», – отметил он.

По словам Ханифова, в первую очередь, высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. «Ну и потом, думаю, подойдет наша очередь. Проект готов», – подчеркнул он.

Сегодня телеграм-канал «Телеграмма РЖД» написал, что ВСМ по маршруту Москва – Санкт-Петербург будет запущена в 2028 году.