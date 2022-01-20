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Спорт
20 января 2022  15:05
Дамир Садриев

Названа зарплата Тимура Билялова по новому контракту в «Ак Барсе»

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Стала известна заработная плата голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова, которую он будет получать по новому контракту. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, новое соглашение с воспитанником казанского клуба рассчитано до конца сезона 2023/24, а оклад Билялова за сезон составит порядка 40-45 миллионов рублей. 

Напомним, ранее стало известно, что Тимур Билялов и еще два хоккеиста «Ак Барса» Артем Галимов и Дмитрий Воронков попали в расширенный состав сборной России по хоккею, которая отправится на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

#ХК Ак барс #тимур билялов #кхл
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