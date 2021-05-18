Стало известно, с чем обратились к врачам еще два ученика казанской школы №175

Одна из учениц гимназии № 175, которая спустя неделю после трагедии обратилась к медикам, пожаловалась на головные боли и болезненные ощущения в области копчика. Как стало известно агентству от знакомых семьи, девочка в момент стрельбы, выпрыгнула из окна первого этажа.

Еще один ученик этой школы, который обратился к медикам спустя несколько дней, пожаловался на боли в ухе и проблемы со слухом.

Ранее агентство сообщало, что еще два ученика 175-й школы обратились за помощью к медикам. Их состояние врачи оценили, как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.