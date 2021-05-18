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Ру Тат
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18 мая 2021  13:32
Эвелина Киселёва

Еще двое учеников казанской школы №175 обратились к врачам ДРКБ

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Двое учеников гимназии №175 Казани, где произошла стрельба, обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу, их осмотрели врачи медучреждения. Об этом  ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», — отметили в ведомстве.

Сейчас в ДРКБ остаются 13 детей. Медики оценивают их состояние как стабильное, без отрицательной динамики.

Двоих мальчиков 2012 и 2013 года рождения выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Подробнее узнать о том, как медики Татарстана спасают пострадавших детей, можно в репотаже из детской клиники ИА «Татар-информ».

дркб ЧП в казанской школе
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