news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
24 декабря 2021  14:36
Артур Халилуллов

Стало известно расписание матчей «Рубина» после зимней паузы в РПЛ

news_top_970_100

Дирекция чемпионата России по футболу определилась с расписанием весенней части сезона в РПЛ. В 19-м туре после зимней паузы казанский «Рубин» сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита».

 

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, что казанцы ушли на зимний перерыв в чемпионате на десятом месте в таблице РПЛ. Команда Слуцкого завершила первую часть первенства серией из трех поражений подряд.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало статью об итогах выступлений «Рубина» в первой части чемпионата России.

Расписание первых матчей «Рубина» весной 2022 года:

19-й тур РПЛ. 28 февраля 19:00
Зенит – Рубин

1/8 финала Бетсити-Кубка России. 1-3 марта
Рубин – Ротор

20-й тур РПЛ. 7 марта 19:00
Ахмат – Рубин

21-й тур РПЛ. 14 марта 19:00
Рубин – Ростов

#Рубин #чемпионат России по футболу #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное