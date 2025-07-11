Стало известно, почему выгодно искать новую работу в сезон отпусков

Лето — благоприятное время для поиска новой работы. В сезон отпусков уровень конкуренции ниже, а работодатели готовятся к новому бизнес-сезону и заранее ищут кадры. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Летом меньше конкуренции, поэтому выше шансы получить приглашение. Компании готовятся к осенним задачам и активно подбирают персонал. Кроме того, у соискателей есть возможность спокойно адаптироваться к новым условиям и пройти обучение», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

В SuperJob.ru также назвали сразу четыре причины, почему в сезон отпусков искать работу выгодно:

• Летом меньше соискателей-конкурентов;

• Сезон отпусков обостряет кадровые проблемы в компаниях: работников не хватает;

• Летом больше вакансий в некоторых сферах: туризм и все, что с ним связано, работа с детьми в оздоровительных лагерях и отелях, образование, транспорт, пищевая промышленность, логистика, индустрия красоты и прочее;

• Летом проще адаптироваться на новом месте.

Подробнее о ситуации на летнем рынке труда в Татарстане, потребности в кадрах и зарплатах читайте в материале «Татар-информа».