Стало известно, почему именно Казань получила статус молодежной столицы исламского мира

Казань – место, где переплетаются множество цивилизаций, конфессий и национальностей. Город является своеобразным символом мира. Именно поэтому столице Татарстана было присвоено звание молодежной столицы исламского мира на 2022 год. Об этом рассказал президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

«Казань является символом мира и местом, где в мире и согласии могут проживать представители разных национальностей и религий. Мы представляем Казань как колыбель цивилизации с огромным историческим наследием, которое играет огромную роль в диалоге цивилизаций», – отметил Таха Айхан на брифинге в ТАСС.

Он подчеркнул, что в Казани сочетаются динамичное развитие, терпимость и толерантность.

Статус молодежной столицы исламского мира предполагает, что в Казани пройдут крупные международные мероприятия с участием представителей стран ОИС. В прошлом году они проводились в Бангладеше.