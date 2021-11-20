Казань признана Молодежной столицей ОИС — 2022

Казань получила статус «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества — 2022». Соответствующее решение было принято на заседании правления молодежного форума ОИС, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что такого статуса уже были удостоены Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и другие города.

«Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса „Молодежная столица ОИС“ предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия», — отметил руководитель республики.

По его словам, в следующем году в новом статусе Казань примет ряд международных мероприятий, в том числе такие как Глобальный молодежный саммит, в котором примут участие главы Минмолодежи стран ОИС, международный молодежный Фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие.

В заключение Рустам Минниханов поручил Минмолодежи РТ заняться подготовкой итогового плана событий, а также внести предложения по оргкомитету и организовать необходимую межведомственную работу.