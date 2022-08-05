Стало известно об участии Кадырова в переговорах Путина и Эрдогана

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров примет участие в составе российской делегации на переговорах Президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщают несколько телеграм-каналов. В соцсетях также распространилось видео, на котором Кадыров входит в здание, где, предположительно, состоятся переговоры лидеров двух стран.

Ранее об участии Кадырова в переговорах не сообщалось, цели его прибытия на встречу двух президентов пока не уточняются.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи, турецкий лидер уже прибыл в город. В ходе разговора планируется обсудить тему новой антитеррористической операции Турции в Сирии.