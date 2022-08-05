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Ру Тат
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Политика
5 августа 2022  14:58

Стало известно об участии Кадырова в переговорах Путина и Эрдогана

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров примет участие в составе российской делегации на переговорах Президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщают несколько телеграм-каналов. В соцсетях также распространилось видео, на котором Кадыров входит в здание, где, предположительно, состоятся переговоры лидеров двух стран.

Ранее об участии Кадырова в переговорах не сообщалось, цели его прибытия на встречу двух президентов пока не уточняются.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи, турецкий лидер уже прибыл в город. В ходе разговора  планируется обсудить тему новой антитеррористической операции Турции в Сирии.

#Реджеп Эрдоган #Рамзан Кадыров
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