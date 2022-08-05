Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15.00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00 по московскому времени. Первыми в его графике значатся личные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, затем пройдет встреча с участием делегаций, сообщает РИА Новости.

Президент России уже находится в Сочи. Ранее сообщалось, что пресс-конференция по итогам переговоров не состоится, информацию прессе передаст вице-премьер — сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — рассказал корреспондент канала TRT Haber, находящийся в Сочи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой новую антитеррористическую операцию Турции в Сирии.