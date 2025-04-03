Стало известно о состоянии молодой пары, выпрыгнувшей с третьего этажа на пожаре в Челнах

20-летний молодой человек и 22-летняя девушка, которые в панике выпрыгнули с третьего этажа во время пожара в челнинской многоэтажке, получили множественные переломы. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей БСМП. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Молодой человек в состоянии средней степени тяжести, в отделении травматологии. Девушка в тяжелом состоянии, в реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, сегодня в доме №6 на Шишкинском бульваре в Набережных Челнах произошел пожар. Очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на втором этаже. Во время пожара пострадали молодые люди: 20-летний парень и 22-летняя девушка. Не дожидаясь приезда пожарных, в панике они выпрыгнули из окна квартиры на третьем этаже.