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Общество 3 апреля 2025 19:03

Стало известно о состоянии молодой пары, выпрыгнувшей с третьего этажа на пожаре в Челнах

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20-летний молодой человек и 22-летняя девушка, которые в панике выпрыгнули с третьего этажа во время пожара в челнинской многоэтажке, получили множественные переломы. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей БСМП. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Молодой человек в состоянии средней степени тяжести, в отделении травматологии. Девушка в тяжелом состоянии, в реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, сегодня в доме №6 на Шишкинском бульваре в Набережных Челнах произошел пожар. Очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на втором этаже. Во время пожара пострадали молодые люди: 20-летний парень и 22-летняя девушка. Не дожидаясь приезда пожарных, в панике они выпрыгнули из окна квартиры на третьем этаже.

#врачи #Набережные Челны #пожар #БСМП #минздрав рт
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