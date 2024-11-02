Стало известно, насколько подорожали зимние шины в Татарстане

Зимние шины с начала года в Татарстане подорожали на 4%, в среднем цена за одну покрышку составляет более 6 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«В Татарстане за январь – август 2024 года продажи зимних шин выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена, в свою очередь, выросла на 4% и составила в среднем 6072 рубля за покрышку», – рассказали в пресс-службе.

Среди зимних шин наибольший рост продаж зафиксирован в категории «Легковые нешипованные шины»: показатель составляет 89%. Цена, в свою очередь, выросла на 6%, до 4864 рублей за покрышку. На втором месте по спросу – легковые шипованные шины. Их продажи выросли на 32%, а цена на 6%, до 7280 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за январь – август 2024 года средняя цена за одну покрышку (все виды, включая летнюю резину) выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет около 7 тыс. рублей.