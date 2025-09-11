Стало известно, на каких избирательных участках в Казани можно будет привиться от гриппа

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В день голосования, 14 сентября, на 89 избирательных участках Казани будут работать пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Узнать адреса мест проведения вакцинации можно перейдя по ссылке.

На пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина рассказывала, что помещения избирательных участков должны проветриваться, в них должны использовать бактерицидные облучатели открытого типа, которые можно отключить при людях.

«После выборов помещения должны быть продезинфицированы, ведь большинство участков расположены в школах. Утром понедельника дети должны прийти в чистые классы и залы. Обращаясь к избирателям, хочу сказать: при плохом самочувствии вы можете проголосовать на дому», – отметила главный санитарный врач республики.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.