Стало известно, на что татарстанцы чаще всего жалуются в «Народный контроль»

За девять месяцев 2022 в информационную систему «Народный контроль» поступило 74,4 тыс. обращений, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего люди обращаются по вопросам благоустройства территорий и ремонта дорог. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«72% поступивших заявок были решены положительно, а это более 54 тыс. обращений. Еще по 4 тыс. обращений дан мотивированный отказ. Это уведомления, требования которых со стороны граждан не соответствуют существующим нормам законодательства Российской Федерации. К примеру, требования граждан не всегда обоснованы, когда они обращаются по установке дорожных знаков или "лежачих полицейских". Рассмотрев такие обращения на комиссии по безопасности дорожного движения, муниципальное образование может вынести решение, исходя из норм законодательства, что такой необходимости нет, и в системе присвоить уведомлению статус "мотивированный отказ"», – сказала она.

В числе самых популярных обращений спикер назвала вопросы благоустройства территорий, содержания и ремонта муниципальных дорог. По этим категориям в этом году поступило более 40 тыс. обращений. Категория «Организация дорожного движения» также остается востребованной, по ней поступило более 4,7 тыс. обращений. Много вопросов поступило по жилищно-коммунальной сфере – около 3 тыс. Свои обращения татарстанцы направляют в колл-центр Министерства цифровизации РТ. Операторы колл-центра уведомления проверяют на соответствие минимальным требованиям, а затем принимают или отклоняют.

«Таким образом, "Народный контроль" стал реальным инструментом решения насущных проблем татарстанцев. Отправить уведомления можно, не выходя из дома. Если заявка была решена частично, ее можно вернуть в работу. В прошлом году в связи с пандемией было достаточно много обращений – более 28 тыс. Люди обращались по поводу QR-кода, вакцинации. Они получали разъяснения», – добавила Сабурская.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа».